Жителей России тянет на ужасы, антиутопии и Достоевского

Жителей России тянет на ужасы, антиутопии и Достоевского, что при определенных условиях тоже можно отнести к жанру хоррор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 9 месяцев текущего года самым издаваемым в России автором стал Стивен Кинг – общий тираж его книг составил 781,5 тыс. Наиболее популярны романы «Противостояние», «Кэрри», «Оно», «Сияние». Такие данные приводит Российский книжный союз.

На втором месте мастер антиутопии Джордж Оруэлл: его «1984» и «Скотный двор» изданы в количестве 482,6 тыс экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Федор Достоевский – его издали в более чем 394 тысяч экземпляров. Наиболее часто – «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот».

Весьма популярны в России романы «Три товарища», «Не западном фронте без перемен», «Триумфальная арка». Их автор Эрих Мария Ремарк занял 4 место. На пятом – Дарья Донцова.

Стивен Кинг занимает первые строчки издательского рейтинга несколько лет, отмечает «Коммерсант», а Джордж Оруэлл вошел в топ впервые.

Повышенный интерес жителей России к хоррору отмечают и мобильные операторы, а также интернет-провайдеры: текущей осенью фильмы и сериалы в этом жанре лидируют в онлайн-кинотеатрах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.11.21

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