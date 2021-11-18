Сотруднице челябинской полиции, объявившей голодовку, потребовалась скорая медпомощь

Голодающей сотруднице челябинской полиции потребовалась скорая медицинская помощь.

Как уже сообщал «Новый День», о начале голодовки старший участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова объявила 16 ноября. Таким образом она выразила протест в отношении позиции руководства полиции и мэрии Челябинска в вопросе обеспечения участковых жильем. Напомним, ряд полициейских пытаются выселить из служебных квартир, хотя их соседи-сослуживцы давно приватизировали служебное жилье.

Сегодня Кириллова присутствовала на процессе в Тракторозаводском суде по выселению сотрудника МВД Сергеева. Как сообщают очевидцы, в какой-то момент у Кирилловой подскочила давление, она на несколько минут потеряла сознание. Судья вызвал «скорую помощь».

Отметим, что Кириллова одна воспитывает двух детей и живет в служебной квартире, которую у нее тоже пытаются отобрать.

После того, как она объявила голодовку, руководство УМВД по Челябинску начало в отношении нее служебную проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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