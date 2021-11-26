В Росимуществе прокомментировали ситуацию с задержанием эксперта по арестованному имуществу

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях прокомментировало историю с задержанием сотрудника.

Как уже сообщал «Новый День», накануне следственное управление СКР по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, подозреваемого в получении взятки.

В МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях заявили: «Задержан не федеральный чиновник, а директор бывшей специализированной организации по работе с арестованным имуществом, контракт с которой МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях расторгло в 2020 году.

Упоминаемый в публикациях бывший сотрудник Межрегионального территориального управления, специалист-эксперт отдела организации продаж и закупок, в настоящее время уволен с государственной гражданской службы и в МТУ не работает.

Сотрудники МТУ и действующие специализированные организации МТУ по уголовному делу не проходят, оперативных действий в их отношении не проводится».

Напомним, что преступление, которое вменяется задержанному было совершено в 2019 -2020 годах. По данным следствия, мужчина получил более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, готовящихся к реализации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Павел Зварзин

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