Экс-спикер южноуральского парламента получил еще две должности

Бывшего председателя заксобрания Челябинской области стал заместителем Текслера в «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Мякуш, покинувший пост председателя Законодательного собрания Челябинской области 16 ноября, назначен на пост заместителя секретаря регионального отделения «Единой России».

Такое решение принял сегодня, 2 декабря, президиум областного подразделения «партии власти».

Также Мякуш назначен руководителем партийной комиссии по кадровым вопросам

Напомним, до сентября 2020 года Владимир Мякуш возглавлял региональное отделение. Когда пост лидера южноуральских единороссов занял губернатор Алексей Текслер, Мякуш стал его заместителем. Но после ряда организационных решений пост заместителя секретаря упразднили.

Теперь должность вновь восстановили. Не исключено, что Мякуш будет занимать ее в качестве «свадебного генерала».

Ранее он стал также советником губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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