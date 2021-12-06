Дело о перекрытии дорог на акции в поддержку Навального в Челябинске закрыли

В Челябинске прекратили дело о перекрытии дорог на акции 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело о блокировании дорожного движения во время несогласованной акции протеста 31 января, возбужденное 10 месяцев назад в отношении активистов Челябинска, прекращено. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Напомним, 31 января этого года в Челябинске, как и во многих других городах, прошел несанкционированный марш в поддержку блогера Алексея Навального. Блокированные в районе улицы Энгельса активисты высыпали на автомобильную дорогу, перекрыв таким образом движение.

Перекрытие дороги переросло в уголовное дело. Однако спустя 10 месяцев уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Его фигурантами стали Мария Макарова, Сергей Оришевский, Евгений Талышев, Виктория Новикова, Анастасия Галкина, Павел Струнин, Артем Яумбаев, Анна Киселева, Александр Копьев и Сергей Мотовилов.

«Предварительное следствие установило, что их действия не создали реальную угрозу уничтожения или повреждения имущества и не причинили вред здоровью граждан. Всем фигурантам разъяснено право на реабилитацию», – уточнили в «Апологии протеста».

Защиту по делу ведет адвокат Андрей Лепехин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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