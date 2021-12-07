Больше 10% уральцев заявили, что «сгорели» на работе

13% работников в УрФО считают, что эмоционально выгорели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 50% жителей Уральского федерального округа (среди них и жители Челябинской области) регулярно испытывают стресс на работе. Об этом говорят данные опроса, который провели Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом».

Еще 34% сталкиваются с этим лишь изредка и только 16% никогда не испытывают стресс на работе.

Самая распространенная причина стресса на работе – эмоциональное выгорание, ее назвали 51% опрошенных. Кроме того, 30% испытывают напряжение из-за того, что работают с очень сложными проектами, а 28% просто эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации. 24% нервничают из-за ошибок в работе, а 16% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и/или руководством.

Эмоциональное выгорание обычно становится причиной стресса у представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа», на сложные проекты жалуются ИТ-специалисты, а на ошибки в работе – маркетологи. Стресс из-за проблем с коллегами или руководством чаще других испытывают медики и фармацевты.

В целом 36% работающих респондентов УрФО признались, что замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания (работа перестала радовать, чувства вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость). Еще 15% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, а 13% не сомневаются в том, что полностью выгорели.

4% отмечают, что находят у себя такие признаки, но это происходит впервые. Еще 32% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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