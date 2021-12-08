В 2021 году жители России стали чаще страдать бессонницей

За прошедший год россияне стали чаще страдать бессонницей. При этом мужчины плохо спят из-за тревожности, а женщины чаще просыпаются по ночам. Хуже всего дела со сном обстоят у жителей Северо-Западного федерального округа и Урала.

В исследовании, посвященном Дню любителей поспать, приняли участие 1,6 тысячи респондентов из разных регионов страны, пишет «Лайф». Отмечается, что в 2021 году мужчины в России стали хуже спать по сравнению с прошлым годом. Так, увеличилось число представителей сильного пола с бессонницей из-за тревожных снов (11% против 8% в прошлом году).

Тем временем, лишь четверть (26%) российских женщин заявили про хорошее качество своего сна. Жительницы РФ стали чаще просыпаться ночами (32% против 26% в прошлом году), но при этом легче встают по утрам (29% против 34% в прошлом году).

«Россиян мучают новые проблемы – треть опрошенных жалуется на прерывистый и тревожный сон. Другая распространенная причина недосыпания – чуткий сон. Больше трети респондентов отметили, что просыпаются от любого звука», – говорят авторы исследования.

Доля тех, кто недосыпает, выросла с 12% до 16%. Половина опрошенных рассказали, что их сон длится от шести до восьми часов. Лишь 7% респондентов могут позволить себе долгий сон продолжительностью в 11-12 часов.

Хуже всего дела с качеством сна обстоят у жителей СЗФО и Урала: половина жителей этих регионов жалуются на бессонницу из-за тревожности. Меньше всего эта проблема волнует людей из южных регионов России и регионов Северного Кавказа.

Россияне также назвали несколько способов, которые помогают им уснуть. 29% смотрят на ночь фильмы, каждый пятый (19%) пьет успокоительные травяные чаи, 18% предпочитают прогуляться перед сном на свежем воздухе, столько же принимают снотворное, 14% читают в постели книги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»