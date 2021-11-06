Во время пандемии Covid-19 треть свердловчан стали хуже спать

Почти третья часть жителей Свердловской области призналась, что их сон ухудшился за последние полтора года.

29% опрошенных из Свердловской области признались, что за последние полтора года стали спать хуже. В свою очередь, у 24% сон улучшился, у 47% – остался без изменений, сообщает пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru.

Почти половина – 48% свердловчан – рассказали, что обычно спят по шесть-восемь часов в сутки, еще 27% спят меньше шести часов, а 25% – больше восьми. Интересно, что 34% периодически спят днем, 4% спят после восхода солнца каждый день. При этом 44% опрошенных страдают от бессонницы, нарушений сна и/или дневной сонливости, у 45% такой проблемы нет.

67% уверены, что главная причина плохого сна – высокий уровень стресса, неприятные мысли и воспоминания. Еще у 36% – много домашних дел.

Как уже сообщал «Новый День», качество сна почти полностью зависит от условий, в которых спит человек. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин назвал причину осенних кошмаров. «Повышение температуры, как и высокая влажность, влияет на качество и структуру сна человека. И более частые проявления – кошмарные сновидения», – рассказал сомнолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Таким образом, ночные кошмары чаще снятся в душных квартирах, поэтому рекомендуется проветривать помещение перед сном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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