Участковый полиции Челябинска прекратила голодовку. Женщина отказывалась от пищи 21 день

Сотрудница челябинской полиции прекратила голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голодовка Яны Кирилловой продолжалась три недели. Сегодня ее уговорили прекратить акцию протеста. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Она 21 день была в протестной голодовке из-за событий, связанных с выселением полицейских из квартир. За период голодовки Яна Михайловна похудела на 28 килограммов (со 121 до 93). Мы долго говорили о возникшей проблеме и пришли к выводу, что жизнь и здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Ни одно материальное благо, ни одно событие нельзя ставить выше жизни и здоровья, – рассказала парламентарий.

Напомним, о начале голодовки старший участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова объявила 16 ноября. Таким образом она выразила протест в отношении позиции руководства полиции и мэрии Челябинска в вопросе обеспечения участковых жильем. Напомним, ряд полицейских пытаются выселить из служебных квартир, хотя их соседи-сослуживцы давно приватизировали жилье.

Позднее к голодовке челябинки присоединилась ее мать-пенсионерка. После того, как Кириллова объявила голодовку, руководство УМВД по Челябинску начало в отношении нее служебную проверку и отстранило от работы. Это стало единственной реакцией руководителей силового ведомства на отчаянные действия подчиненной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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