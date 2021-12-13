В Челябинске начали рассмотрение иска об отмене обязательной вакцинации

В Челябинской области суд приступил к рассмотрению иск к главе регионального управления Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 декабря, в Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по административному иску двух жительниц региона о признании незаконным постановления руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Об этом истицы сообщили в социальных сетях.

«Сегодня состоялось предварительное судебное заседание по иску к постановлению главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации. Заявлений о присоединении было много, целая пачка, но пока судья не озвучила сколько, – рассказали авторы иска. – Мы уточнили свои требования и потребовали отменить полностью все постановление. Приобщили ходатайство о запросе статистических данных».

При этом представители Роспотребнадзора заявили в суде, что оспариваемое постановление не является нормативным актом и не обязательно к исполнению, отметили челябинки.

Следующее заседание запланировано на 13 января 2022 года.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий власти. Согласно документу, до 12 ноября южноуральцы, занятые в таких сферах, как торговля, образование, медицина, общественное питание, должны были поставить первый компонент вакцины, до 12 декабря – завершить курс вакцинации.

С 13 декабря в регионе начали отстранять от работы не привившихся работников бюджетных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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