Суд избрал меру пресечения замминистра здравоохранения Челябинской области

Заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, отправили под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 18 февраля в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при покупке медицинского оборудования. Сначала, летом 2021 года, было возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), потом – в октябре – по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Затем их объединили в одно.

По версии следствия Кузнецов, действуя вопреки интересам службы, заключал госконтракты по нацпроекту «Здравоохранение» на поставку оборудования по необоснованно завышенным ценам. Из 141 миллион рублей, потраченных из бюджета на томографы, более 63 миллиона были похищены.

Сегодня суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей до 18 апреля.

Кузнецов вину не признает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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