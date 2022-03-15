Плоды оптимизации: на Урале беременным приходится ездить за 100 километров, чтобы сдать необходимые анализы

Оптимизация сферы здравоохранения в Челябинской области привела к тому, что целые города и районы остались без узких специалистов, а для того, чтобы сдать элементарный анализ, приходится ездить до 100 километров. Даже там, где есть необходимое оборудование, оно не используется, так как работать на нем некому.

«Я жительница Октябрьского района Челябинской области. Я беременна, но в нашей больнице нет вообще ничего, – написала в паблике «Текслер, помоги!» Анна Швецова. – Нет опытного гинеколога. А анализы сдавать нужно ездить платно в Челябинск или в Троицк – УЗИ и все скрининги».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональном минздраве проблему признают, но улучшения ситуации не обещают: «ГБУЗ «Районная больница села Октябрьское» относится к больнице 1 уровня. Предусмотрено только наличие ургентного родового блока (располагается в хирургическом отделении), – пояснили в минздраве Челябинской области. – Оказание помощи беременным женщинам проводится согласно маршрутизации в родильном доме Областной больницы Троицка и областном перинатальном центре.

Действительно, врач акушер-гинеколог отсутствует с августа 2021 года. Администрацией больницы принимаются все необходимые меры по привлечению медицинских работников на вакантные должности.

В поликлинике проводится УЗИ в кабинете №28. В настоящий момент, в связи с отсутствием врача акушера-гинеколога, не проводится УЗИ малого таза у женщин. Пациентки направляются в ЧОКБ, поликлинику перинатального центра».

«После этого вы хотите чтобы повысилась рождаемость?! До Троицка 70 км, до Челябинска 110 км. В Октябрьском построен большой родильный дом… Ваша оптимизация должна называться по-другому – «сокращение рабочих мест». А простые люди как хотите, так и рожайте. Супермотивации!»

«УЗИ проводится в кабинете 28, но не проводится, врач принимает в роддоме Троицка, но не принимает, лечить должны, но отнеситесь к этому с пониманием», – комментируют ситуацию южноуральцы.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия узких специалистов в Верхнеуральске матерям с младенцами месячного возраста предлагают пройти обязательный медосмотр у врачей в другом городе, причем, платно.

Напомним, оптимизация здравоохранения в Челябинской области началась в 2012 году. Курировала процесс Ирина Гехт, занимавшая тогда пост вице-губернатора по социальным вопросам. Главной целью оптимизации было максимальное сокращение расходов. В итоге за 2 года – к моменту назначения Гехт сенатором – число учреждений фтизиатрической службы, например, сократилось почти в 3 раза, число психиатрических больниц – на треть, медико-биологических служб – в 2,5 раз. За счет этого, отчитывались чиновники, удалось сэкономить бюджетных средств на 76,8 миллионов рублей. При этом в ряде населенных пунктов систем оказания медицинской помощи оказалась практически разрушена.

А в ноябре 2019 года все та же Гехт, вновь ставшая вице-губернатором, Ирина Гехт раскритиковала плоды своей успешной работы на ниве оптимизации и занялась борьбой с последствиями.

С тех прошло более двух лет – ситуация на местах ухудшается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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