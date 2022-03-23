Минус четыре маршрута: в Челябинске стартует второй этап транспортной реформы

В Челябинске начинается второй этап реформы в сфере общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 апреля 2022 года будут полностью отменены

– маршруты троллейбусов №8 «ПКиО имени Гагарина – ЧКПЗ», №11 «АМЗ – ЧТЗ», №15 «Молдавская – ЧМК». Как и в случае с трамваями, отказ от работы на указанных маршрутах в миндортрансе объяснили тем, что они дублировали работу других автобусов и троллейбусов.

Кроме того, в схему движения автобусных маршрутов №4, №5, №33, №80, №81 и №483 продлят на одну остановку по улице Лесопарковой – до улицы Сони Кривой.

У автобусов № 1, №41 и №45 появится дополнительная остановка – у терминала внутренних авиалиний аэропорта «Игорь Курчатов».

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В целях оптимизации изменятся трассы движения маршрутов автобуса №2 (на участке между улицами Татищева и 250-летия Челябинска он будет следовать по улицам Героя России Родионова и Академика Макеева) и №11 (на участке между улицей Труда и автодорогой Северный Луч автобус будет двигаться не по Свердловскому проспекту, как ранее, а по правому берегу реки Миасс).

Кроме того, количество автобусов увеличится на маршрутах №14 (с 2 до 4 штук), №81 (с 3 до 6) и №15 (с 14 до 15). Также в миндортрансе заявили об усилении подвижного состава на маршруте №483, однако конкретики по этому направлению нет.

Напомним, ранее стало известно об отмене трамвайного маршрута №8.

Челябинск, Виктор Елисеев

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