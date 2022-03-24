Челябинские законодатели ожидают роста преступности

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области констатируют ухудшение в регионе социально-экономического положения и предрекают рост преступности.

«Произошел рост цен, ухудшение социально-экономического положения неизбежно. Преступность – это же индикатор социального положения. Как только что-то меняется в худшую сторону, на это сразу реагирует преступность, – заявил председатель комитета ЗСЧО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, экс-прокурор региона Анатолий Брагин. – Шок, который мы пережили в 1998 году при дефолте – я (как прямой свидетель) скажу, что до 2000 года преступность росла высокими темпами. Только после 2000 года удалось постепенно сбить уровень, потому что менялось положение страны в целом».

Напомним, Челябинская область занимает 4-е место в России по количеству зарегистрированных преступлений, причем в минувшем году зафиксирован рост преступности. Раскрываемость составляет всего 53%. При этом регион оказался на последних строчках рейтинга по доверию населения полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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