Власти Южного Урала назвали максимальную цену сахара в торговых сетях

Замгубернатора Челябинской области назвал максимальную допустимую цену на сахар у крупных ритейлеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена килограмма сахара в крупных торговых сетях региона не должна превышать 95 рублей. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

По словам чиновника, ситуация на рынке вернулась в спокойное русло. Хотя от регулирования цен пока уйти не удастся.

«Вопрос регулирования цены принципиальный, история неприятная, – заявил г-н Сушков в эфире радио «КП-Челябинск». – Торговцы быстро распознали, что происходит, и экспорт продукции сначала увеличивался, крупные производители начали продавать только крупным ритейлерам. В результате бизнес, например, кондитерские, начали скупать сахар в рознице. Сейчас ситуация устранена, в ближайшее время не столкнемся с подобной проблемой».

Впрочем, замгубернатора не рассчитывает, что цены вернутся к прежним значениям. Так, по его оценке, в таких крупных сетях, как «Магнит» и «Пятерочка», сахар должен стоить в пределах 85-90 рублей за килограмм. Выше – это уже спекуляция, подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее Росстат назвал сахар самым дорожающим продуктов в стране. По его оценке, с начала года сахар подорожал на 37,1%. При этом более 30% в стоимости он прибавил с начала марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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