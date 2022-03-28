В России сахар подорожал на 13,2% за неделю

Производители в России подняли цены на свекловичный сахар на 13,2% за неделю, подсчитал Минсельхоз. На 23 марта килограмм продукта стоил 60,33 рубля.

По данным Росстата, за неделю 12-18 марта сахар в рознице подорожал на 13,8%, а еще неделей ранее – на 12,8%. Всего с начала года сахар прибавил в цене 37,1% и стал самым быстро дорожающим продуктом.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба нашла признаки картельного сговора производителей в Краснодарском крае и поставщиков в Кемеровской области. При сохранении себестоимости на уровне 28,66 рубля за килограмм Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат «Тихорецкий» одновременно повысили отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рубля. Поставщики в Кузбассе в марте наценили сахар на 54% без объективных причин.

Москва, Наталья Рязанова

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