ФАС выявила сговор по наценке на сахар в Кузбассе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении кемеровских поставщиков сахара за необоснованное подорожание продукта. По данным ведомства, в марте наценка подскочила до 54%.

«Оптовые компании отгружали сахар по завышенным ценам. В ряде случаев наценка возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте. Объективных причин для такого повышения цен не было», – пояснили в пресс-службе ФАС.

Ведомство напомнило, что закон не запрещает менять ценовую политику, но не допускает соглашений между конкурентами ради поддержания цен. Если поставщиков признают виновными, им грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила сговор между торговыми сетями «Пятерочка» и «Магнит» в Воронежской области. Ритейлеры привозили в магазины ограниченные партии сахара, хотя на складах были большие запасы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно для полного покрытия внутреннего спроса. Причиной возможных перебоев с продуктами в магазинах она назвала необоснованный ажиотажный спрос.

Москва, Наталья Рязанова

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