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Вторник, 29 марта 2022, 14:21 мск

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ФАС назвала условия борьбы с ажиотажным спросом

Ажиотажного спроса на различные товары можно избежать, если создать прозрачные правила ценообразования. Такое мнение озвучила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова.

«Необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара», – отметила замглавы ФАС во время Антимонопольного форума.

По ее словам, в сложившихся условиях нужно обращать внимание в первую очередь на внутренний рынок при ценообразовании. Привязка стоимости продуктов к курсу валют может привести к отрицательным последствиям.

При этом цены на товары на зарубежных рынках отражают условия спроса именно тех стран, где они были сформированы. В России условия ценообразования могут отличаться.

Галимханова добавила, что на прошлой неделе ведомство возбудило несколько антимонопольных дел после проверки цен на сахар, которые выросли с начала марта почти на треть (+30,8%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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