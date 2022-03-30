Лидер производства алюминиевых банок уходит из России – под угрозой три завода

Американский производитель алюминиевой тары продаст свои заводы в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ball Corporation намерена сократить производство на трех российских предприятиях и продать их новому инвестору. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Корпорация является лидером в производстве алюминиевых банок и крышек в России. В 2021 году она произвела 5,6 миллиарда единиц продукции (это 60% – 65% всего объема в России).

Заводы компании расположены в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяшском районе (Челябинская область).

В Челябинской области производство алюминиевой тары запустили в 2008 году британские инвесторы. В 2016 году предприятие выкупили американцы. Оно является самым производительным из трех заводов корпорации в России.

По мнению экспертов, выкупить предприятия может холдинг «Русал» – поставщик сырья для заводов. Хотя не исключено, что контроль над производствами перейдет управляющей компании, созданной самой Ball Corporation для обхода санкций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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