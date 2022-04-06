Ажиотаж в российских магазинах закончился

Эксперты зафиксировали падение продаж в розничных магазинах в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», период ажиотажного спроса в России окончен. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные «NielsenIQ Россия».

«По сравнению с последней неделей февраля доля промо в середине марта сократилась на 7,2% для продуктов и на 19,3% – для непродовольственных товаров. Размер скидок уменьшился на 1,8% и 5,8% соответственно. Поставщики и ритейлеры стремились повысить свою маржинальность: все равно ведь купят, – отмечают авторы канала. – Между тем покупать перестают».

В последнюю полную неделю марта на фоне рекордного сокращения промо-акций спрос впервые в этом году оказался в отрицательной зоне, сократившись в натуральном выражении на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В денежном выражении продажи выросли на 17,8%, но это объясняется инфляцией. При этом эксперты говорят о замедлении роста и этого показателя.

Наибольшее падение продаж ожидаемо фиксируется в категориях товаров, на которые ранее пришлась основная волна ажиотажа – бакалея, средства личной гигиены, бытовая химия.

В течение апреля падение натуральных продаж продолжится, а бизнес вынужден будет возвращать промо-акции. В текущей ситуации покупатели стали чувствительны к цене, отмечают эксперты. А значит, скидки снова станут одним из ключевых инструментов конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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