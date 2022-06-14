Сетевые магазины в России вернули скидки и промоакции

Российский ритейл вернулся к скидкам на товары после отмены акций лояльности в феврале. Тогда ажиотажный спрос вынудил сети отказаться от промо, чтобы полки магазинов не опустели. Теперь существенный дисконт розничным сетям готовы давать и некоторые производители.

Крупные федеральные ритейлеры начали продавать бакалею, мясные изделия и молочку со скидками, пишут «Известия» со слов продавцов и производителей. У некоторых компаний они доходят до 30% (+5-10 п.п. относительно прошлого года). В результате цены на некоторые позиции в этом году могут быть даже ниже, чем в прошлом.

Сейчас производители частично возвращают скидки, но далеко не все и не в больших объемах, уточнили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В одной из сетей добавили, что поставщики начинают возвращать промо, но до уровня февраля пока еще далеко.

Из-за отмены скидок и акций спрос снизился. Люди не хотели покупать товар по высокой цене, а так как сроки годности товаров ограничены, производители вынуждено сделали существенный дисконт. Это позволит распродать товар со склада.

Объем промоакций сокращался несколько раз. Ритейлеры начали отменять их в конце февраля на фоне ажиотажного спроса, чтобы быстро не распродать товар и не остаться с пустыми полками, сказал эксперт. Также на сокращение акций повлиял уход ряда брендов, на которые распространялись промоакции. В апреле производители снова отменили скидки на фоне постоянного колебания цен.

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, сейчас большинство производителей балансирует на грани рентабельности. Скидки готовы давать и участвовать в акциях только те компании, которые в момент курсовых скачков и сильного роста себестоимости смогли договориться с сетями о корректировке цен. То есть стоимость при отгрузке у них снизилась.

Москва, Зоя Осколкова

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