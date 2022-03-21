Магазины бытовой техники и электроники прекратили продажи в рассрочку

Магазины бытовой техники и электроники отказываются от продаж в рассрочку. Некоторые также отменили кредитные программы. Ранее такой способ был хорошей стимуляцией продажи дорогих товаров. Теперь же рассрочка стала невыгодной из-за роста ключевой ставки ЦБ, а делать скидки на фоне подорожания гаджетов невозможно. В Роспотребнадзоре отметили, что у продавцов нет обязанности продавать товар в долг.

Рассрочка – это вид промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. По сути, это скрытая скидка. В текущей ситуации при значительном падении курса рубля отмена дополнительных скидок – один из способов сдерживания розничных цен, пишут «Известия» со слов игроков рынка. Дело в том, что, когда магазин снижает цену на один товар, он повышает ее на другую не охваченную промоакциями бытовую технику и электронику.

По словам аналитиков, рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет. Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать. Кроме того, на рынок влияет отказ западных компаний на поставку техники в Россию. Часть товаров невозможно доставить в РФ по причине сбоя логистических цепочек, разорванных из-за введения санкций.

Как рассказал сотрудник одного из ритейлеров, отказавшегося от этого инструмента, в 2021 году треть смартфонов была куплена в рассрочку. «Магазин делал скидку на гаджет в размере банковского процента, поэтому переплаты за товар не было. При ставке ЦБ в 20% банки начинают выдавать кредиты со ставкой 25-30% годовых – делать такую скидку не получится, – признает собеседник «Известий». – Сейчас продажи смартфонов в кредит упали до 3-5% от общего количества проданных гаджетов».

Банки-партнеры утверждают, что со своей стороны не ограничивали выдачу потребительских кредитов. Магазины самостоятельно принимают решение о включении или отключении рассрочки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что у продавца нет обязанности продавать товар в рассрочку или кредит. Если такой договор уже заключен, то его отмена не предусмотрена законодательно, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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