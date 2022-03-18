Российские магазины отменяют скидки и отказываются от промоакций

Российские торговые сети стали отменять скидки и отказываться от проведения промоакций. Эксперты назвали несколько причин для применения подобных мер. При этом россияне половину товаров повседневного спроса покупали по сниженной стоимости. В результате потребителю покажется, что цена на привычные товары выросла в несколько раз.

По словам представителей российских сетей, промоакции отменяют поставщики и производители, передает РБК. Так от скидок на свою продукцию отказались целый ряд партнеров крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). За последнее время от промоакций отказалась треть поставщиков сети «Верный».

Примечательно, что от мероприятий по продвижению продукции отказываются не только транснациональные компании, но и отечественные производители – в основном те, кто зависит от импортного сырья. В каких-то категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, более половины товаров россияне приобретали со скидками. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%, в натуральном – 51,6%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%).

Более трети граждан заявляли, что готовы сменить магазин и рассматривают разные торговые точки в поисках более выгодного предложения. Дело в том, что в России в отличие от США и Европы значительно меньше доля магазинов-дискаунтеров, где товары изначально продаются по низким ценам. Отечественный потребитель любит «урвать товар по суперцене».

Россияне привыкли покупать товар со скидкой 30-50%, а также пользоваться акциями типа «2 по цене 1». Когда такие промо отменяются, цена вырастает вдвое. Параллельно с отменой промоакций некоторые производители объявили о подорожании на фоне ослабления рубля и роста издержек на логистику. В результате это дает «кратный рост» стоимости для потребителей.

Скидки и промоакции согласовываются между поставщиком и торговой сетью и могут быть отменены по согласованию. Ретейлеры могут снижать цены на товары по своей инициативе за счет собственной маржинальности, а также отменять скидки на категории, на которые есть ажиотажный спрос, чтобы его не подстегивать.

Сейчас поставщики, которые столкнулись в текущих условиях «с беспрецедентным экономическим давлением», вынуждены оптимизировать все бизнес-процессы, в том числе отказываться от проведения промоакций, пояснили в «Руспродсоюзе». Объем заказов со стороны сетей вырос в разы, у поставщиков, вынужденных третью неделю поставлять себе в убыток, образовался кассовый разрыв, при этом сети не принимают изменения цен, затягивают с оплатами поставленных заказов и не хотят сокращать свои требования по остаточному сроку годности продукции.

Кроме того, поставщикам нужно время, чтобы перестроить логистику. Таким образом, отказ от промоакций – абсолютно прагматичный шаг, который нацелен на то, чтобы увеличить срок, в течение которого товар будет находиться на полках и складах ретейлеров, производителей и поставщиков.

Москва, Зоя Осколкова

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