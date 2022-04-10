В Челябинске столкнулись два автобуса

В Челябинске один автобус врезался в другой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в субботу, 9 апреля, у остановки «Мехколонна» на улице Конструктора Духова. Фото последствий столкновения было опубликовано в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

Столкнулись два новых автобуса, следовавших в попутном направлении. Обошлось без жертв.

В обсуждении поста горожане предположили, что причиной ДТП могла стать неопытность водителей. Это подтвердили и представители перевозчика. По их данным, один из автобусов не был поставлен на ручник и покатился назад, пока не остановился, врезавшись в ехавшую за ним машину.

Интересно, что в тот же день в аварию попал еще один автобус, это случилось у дома №89 по проспекту Ленина. Оба ДТП произошли у конечных остановочных пунктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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