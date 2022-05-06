6 мая ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием ветеранов войны и воспитанников детско-юношеских спортивных школ Челябинска (площадь у Ледового дворца «Уральская молния», памятник спортсменам, погибшим за Родину, ул. Труда, 187А)