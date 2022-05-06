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Пятница, 6 мая 2022, 04:10 мск

Новости Челябинск

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6 мая ожидаются следующие события – Челябинск

06.05.2022, пятница

  • 10:00 Челябинск – Открытие выставочного проекта «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная пожароопасному периоду в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 10:00 Челябинск – Акция «Георгиевская лента» (университетская площадь ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

  • 11:00 Челябинск – Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием ветеранов войны и воспитанников детско-юношеских спортивных школ Челябинска (площадь у Ледового дворца «Уральская молния», памятник спортсменам, погибшим за Родину, ул. Труда, 187А)

  • 11:00 и 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Медаль Победы» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291А)

  • 12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп, работа железнодорожной станции в военное время (площадка у Центра исторического наследия ЮУЖД, ул. Железнодорожная, 11)

  • 13:20 Челябинск – Акция «Вальс Победы 2022», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне (университетская площадь ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

  • 13:30 Челябинск – Торжественное прибытие ретро-поезда на паровой тяге (площадка у музея истории железнодорожной техники, ул. Железнодорожная, 17/1)

  • 14:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал)

  • 14:00 Челябинск – Обзор военной книги «Живые строки войны» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

  • 14:00 Челябинск – Обзор литературы «Расскажут книги о войне» (детская библиотека №18, ул. Увельская, 1)

  • 15:10 Челябинск – Встреча четырехкратного Олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова со спортсменами (бассейн ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)

  • 16:00 Челябинск – Генеральная репетиция Парада Победы с участием военной техники (площадь Революции). Движение в районе площади будет закрыто, общественный транспорт изменит маршруты

  • 16:30 Челябинск – Пресс-конференция и автограф-сессия четырехкратного Олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76)

  • 17:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (клуб «Шершни», пос. Шершни, ул. Центральная, 3А)

  • 17:00 Челябинск – Литературно-музыкальный час «Поклонимся великим тем годам..." (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)

  • 17:30 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2А)

  • 18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)

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