Общественники требуют у СКР проверить действия мэра Челябинска

Экоактивисты потребовали провести проверку действий главы Челябинска, разрешившей строительство на землях лесного фонда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистка движения «Спасем наш лес вместе!» направила в СКР обращение с просьбой проверить действия главы Челябинска Натальи Котовой после подписания чиновницей распоряжения о предоставлении разрешения на строительство спортивного комплекса с крытым катком в городском лесу.

«Мэр города проигнорировала предписание прокуратуры о недопустимости нарушения Лесного кодекса. Вырубка более 1 тысячи 500 берез является ущербом лесному фонду в особо крупном размере, а намеренное нарушение законодательства может быть квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями», – считает челябинка.

Напомним, контракт стоимостью около 420 миллионов рублей на строительство спортивного комплекса УралГУФК с крытым катком был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Так, подрядчик должен будет не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта, подготовить участок под строительство на начальном этапе: вырубить деревья и расчистить территорию. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Проблема в том, что тендер был объявлен через три дня после решения Челябинской гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону. А в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Однако выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» решила игнорировать решение суда. В компании заявили, что от планов строительства не отказываются. При этом ее представители утверждают, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у них не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории леса.

Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Общественные слушания по этому поводу прошли в конце апреля, закончившись дракой противников строительства в лесу и депутата одного из районных советов. А уже в мае мэрия опубликовала распоряжение, удовлетворяющее просьбу об отклонении от предельных размеров разрешенного строительства.

«Будучи осведомленной о наличии городского леса на участке с кадастровым номером 74:36:0501005:340, Н.П. Котова в нарушение предписания прокуратуры от 03.03.2022 не предприняла действий по постановке выявленного городского леса на кадастровый учет с намерением передать данный участок под строительство», – заявляет экоактивистка в своем обращении в СКР.

Предоставление разрешения на строительство на территории городского леса в данном случае является намеренным нарушением Лесного законодательства, настаивает челябинка, и может заключать в себе признаки преступления, квалифицируемого как злоупотребление должностными полномочиями.

Общественница требует проверить действия главы города и в случае, если подозрения экоактивистов подтвердятся, привлечь чиновницу к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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