Прокуратура начала проверку по факту гибели подростка в развалинах

Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту получения школьником смертельных травм несовершеннолетним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района организовало проверку по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком.

Ранее о гибели подростка сообщили в поисково-спасательной службе региона.

По информации областной прокуратуры, трагедия произошла в понедельник, 16 мая, в 18:00 у дома №6 по улице Набережной в поселке Первомайский. В здании бывшего овощехранилища обрушилась кровля. Под обломками оказался 12-летний ребенок. Медики не успели доставить его в больницу: мальчик скончался в машине скорой помощи.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики, – уточнили в надзорном ведомстве. – Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами СУ СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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