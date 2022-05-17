За день в Агаповском районе при ЧП на старых зданиях погибли двое подростков

Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту получения смертельных травм 17-летним подростком при разборе здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла днем 16 мая в поселке Озерный.

17-летний подросток получил смертельные травмы в ходе работ по демонтажу здания старой школы. От полученных травм он скончался в больнице.

Предварительно установлено, что подросток неофициально работал у индивидуального предпринимателя.

«Прокуратура проверит исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего, – рассказали в надзорном ведомстве. – По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, ранее стало известно о гибели 12-летнего подростка при обрушении кровли заброшенного здания. Это произошло также 16 мая в поселке Первомайский Агаповского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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