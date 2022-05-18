Администрация Челябинска передала проект расширения улицы Худякова на госэкспертизу

Администрация Челябинска передала на государственную экспертизу проект расширения улицы Худякова.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть, не справляющуюся с ростом трафика, вызванным активной застройкой северо-западной части города и пригородных поселков к западу от мегаполиса. Авторы инициативы сослались на общественное мнение, поддерживающее этот проект.

В мэрии инициативу одобрили и очень быстро подготовили проект: по словам чиновников, ради новых полос придется убрать всего 22 дерева, половина из которых больны, зато пропускная способность дороги вырастет на 50%, что существенно облегчит жизнь 80 тысячам обитателей пригородных поселков и новых микрорайонов Челябинска. А взамен убранных деревьев обещают посадить 132 новых – на том же месте, где были старые.

И это уже вызывает сомнения: во-первых, если после расширения дороги можно будет на месте старых высадить новые деревья, зачем тогда вообще рубить то, что уже растет? При этом каждому дереву нужно определенное пространство, и не понятно, как чиновники собираются впихнут взамен одного дерева 6, как они утверждают, крупномеров. Впрочем, скорее всего, крупномерами в мэрии называют 3-4 метровые тоненькие саженцы, но у таких деревьев нет шансов выжить на обочине столь напряженной трассы.

Но дело столько в этих 22 деревьях сколько в общей позиции властей – осуществить желаемое любой ценой. Объясняя решение о расширении дороги чиновники ссылаются на мнение жителей пригородных поселков и новых микрорайонов, 76% из которых, якобы, одобрили проект. Но не уточняют ни когда проводился опрос, ни сколько человек в нем участвовало, ни как были сформулированы вопросы.

Есть еще один опрос, на который ссылалась Общественная палата: проект расширения поддержали около 61% респондентов. Правда, выяснилось, что в голосовании принимали участие всего 7 тысяч 779 человек, а минимуму шестая часть требующих расширить трассу живет не в Челябинске, а в других городах и даже странах.

Наконец, уже неоднократно заявлялось, что расширение улицы Худякова проблемы пробок не решит, тем более что, согласно планам застройки, население территорий, которые мэрия собирается осчастливить реконструированной дорогой, в ближайшие годы может вырасти в 5 раз.

«Банальное расширение дороги можно отнести к имитации полезной деятельности, которая просто запутывает ситуацию, – уверен экономист Сергей Гордеев. – Такое решение никак не поможет жителям растущих кварталов северо-запада, ожидающих транспортных улучшений, а тем более – новостройкам на западном берегу Шершневского водохранилища, где добавляются и другие транспортные проблемы. Следствием будет бессмысленное расходование сотен миллионов бюджетных рублей при общем ухудшении ситуации».

Специалисты уверены, что решить подобные проблемы можно только полномасштабной реконструкцией и построением современных городских автомагистралей с соответствующим разделением потоков людей и транспорта на нескольких уровнях.

Однако в мэрии не слышат (или не хотят слышать) ни экспертов, ни горожан. Хотя и оговариваются: «Реализация проекта будет возможна только после получения положительного заключения».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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