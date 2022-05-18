«Нехорошая история»: экоактивисты пожаловались на затягивание суда по лесу в Челябинске

Челябинский правозащитник заявил о затягивании рассмотрения иск по лесу на Тополинке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба на отказ в принятии обеспечительных мер по коллективному иску челябинцев к мэрии, затягивающей постановку на кадастровый учет участка городского леса, полторы недели оставалась без движения под надуманным предлогом. Об этом заявил юрист-правозащитник Владимир Казанцев.

Напомним, на этом участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство стоимостью около 420 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Так, подрядчик должен будет не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта, подготовить участок под строительство на начальном этапе: вырубить деревья и расчистить территорию. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Проблема в том, что тендер был объявлен через три дня после решения Челябинской гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону. А в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Однако выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» решила игнорировать решение суда. В компании заявили, что от планов строительства не отказываются. При этом ее представители утверждают, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у них не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории леса.

Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Общественные слушания по этому поводу прошли в конце апреля, закончившись дракой противников строительства в лесу и депутата одного из районных советов. А уже в мае мэрия опубликовала распоряжение, удовлетворяющее просьбу об отклонении от предельных размеров разрешенного строительства.

Однако еще до публичных слушаний горожане направили в Советский районный суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снятии с кадастрового учета земельного участка под строительство катка. Но дальше ситуация приняла весьма неоднозначный оборот.

«Нехорошая история происходит с коллективным иском по защите леса на Тополинке, – рассказал Владимир Казанцев. – Жители Тополинки и Ньютона подали иск еще 20 апреля. Вместе с иском я направил заявление о принятии обеспечительных мер, чтобы на время, пока будет идти процесс, наши городские власти с амбициозными прожектами не начали рубить деревья в городском лесу, участки которого они еще с прошлого суда отчего-то не поставили на кадастр. Ситуация с обеспечительными мерами стандартная, однако 25 апреля судья отказала нам в удовлетворении этого ходатайства. Теперь до рассмотрения спора у администрации города развязаны руки для действий по строительству катка в лесу».

Определение об отказе в обеспечении иска истцы получили 5 мая. В этот же день юрист направил частную жалобу по этому поводу. «16 мая я дозвонился до помощника судьи, чтобы узнать информацию о судьбе нашей частной жалобы и дату заседания. И тут меня попытались неприятно удивить сотрудники аппарата, сказав, что из-за отсутствия доверенности на мое имя от коллективных истцов жалобу оставили без движения! – возмущается Казанцев. – Пришлось проводить бесплатный ликбез о том, что лицо, являющееся представителем коллективных истцов, действует без доверенности!"

В итоге жалобу приняли и до 27 мая будут ждать возражения ответчика, потом отправят в Челябинский областной суд.

«Рассмотрение дела затягивают всеми способами, – уверен экоактивист. – На кону стоят уже не 4 миллиарда рублей, как в истории с хирургическим корпусом в бору, когда власти не менее амбициозно кинулись обосновывать вырубку реликтовых сосен и вывод участка из территории ООПТ, а какие-то скромные 428 миллионов рублей с копейками. Видимо, кризис не только у населения, но и в органах власти чувствуется, раз так напролом с топорами и пилами, вразрез с позицией челябинцев, намерены идти рубить деревья».

Судебное заседание по исковому заявлению назначено на 20 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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