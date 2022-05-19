Теперь точно все: запрет захоронений на Митрофановском кладбище вступил в силу

Новые захоронения на Митрофановском кладбище, расположенном в Челябинском городском бору, запрещены с 18 мая 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на решение Челябинского областного суда от 7 февраля 2022 года, согласно которому был снят ранее установленный запрет.

Напомним, спор вокруг кладбища, расположенного в городском бору, ведутся уже 20 лет: погост стремительно расширяется, поглощая памятник природы. В 2003 году хоронить на Митрофановском запретили. Однако за последующие 6 лет в бору появилось около 150 новых могил.

В сентябре 2009 года ограничения были сняты в связи «с отсутствием земли для захоронений». И активность похоронщиков резко пошла в рост. Только в 2016 году было сделано 524 новых захоронения, что превышает 40% от общего числа за последние 26 лет. За последующие 4 года было сделано еще более 500 захоронений.

В итоге площадь погоста увеличилась на 25% и сейчас составляет около 40 гектаров.

7 сентября 2021 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования горожан и запретил администрации Челябинска и МКУ «Служба городских кладбищ» «производство всех видов захоронений, включая предоставление земельных участков для этих целей и производство захоронений в существующих могилах на территории общественного кладбища «Митрофановское».

Мэрия подала апелляционную жалобу, и 7 февраля текущего года Челябинский областной суд, заменив в ходе заседания состав коллегии судей, отменил запрет без объяснения причин.

Горожане ответили кассационной жалобой. Вчера тройка судей внимательно изучила материалы дела, заслушала позицию каждой из сторон и отменила апелляционное определение Челябинского областного суда, оставив в силе вердикт Советского районного суда о запрете новых захоронений на Митрофановском кладбище. Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»