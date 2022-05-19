Мы же говорили: у министерства здравоохранения Челябинской области появился новый руководитель

У министерства здравоохранения Челябинской области появился новый руководитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексее Текслер назначил исполняющей обязанности министра Агату Ткачеву.

Напомним, прежнего главу ведомства Юрия Семенова освободили от должности 4 мая. На этот пост рассматривались кандидатуры замминистра Дмитрия Тарасова, главы ЧОКБ №3 Михаила Вербитского и главы территориального фонда обязательного медицинского страхования по Челябинской области Агаты Ткачевой. По разным причинам чаша весов склонилось в сторону дамы.

Челябинск, Светлана Намская

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