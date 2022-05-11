Самые крутые слухи недели: всё не то и всё не так

Тест на лояльность

Говорят, что у Виктора Христенко – убежденного сторонника либеральной экономики и большого друга (со времен 1990-х) Анатолия Чубайса появилась куча проблем в нынешнее непростое время. Во-первых, сложности с его «недвигой» в Вене – как известно, сибарит (по душевным склонностям) Христенко очень любит буржуазность австрийской столицы. И владеет, если верить инсайдерам, на паях со своим другом детства Марком Лейвиковым «улицей» в центре Вены, точнее, домами, магазинами и отелями, что приносят семье неплохой доход – от аренды этих зданий. Времяпрепровождение в Вене ВБХ любит даже больше, чем игровые залы Монте-Карло и больше, чем его супруга – тоже по карьере всего лишь российский чиновник – бутики Парижа и эксклюзивные украшения премиум-сегмента.

Еще одна проблема – любовь его сына Владимира к пейзажам Сен-Тропе, авто премиум класса и девушкам-«золотоискательницам». Всего этого семейство лишено сейчас (и вообще непонятно на какой срок), а тут еще кто- то из завистников «настучал» на Виктора Борисовича, что он, чиновник «евразийства», как-то бледно выглядит на фоне происходящих событий – мол, опять хочет проскочить «между капелек», отмолчаться и уже точно не высказывать личную позицию по поводу происходящего, зато устраивает некие гольф-посиделки в своём подмосковном клубе, объединяющей поклонников (тоже записных либералов-экономистов) этой «ненациональной» игры, да еще в такой момент.

Теперь наблюдатели гадают: как выкрутится Христенко из двусмысленности, в которую он неизбежно должен был попасть.

Сопливых вовремя целуют

А еще, говорят, Христенко по-черному и белому завидует своим старинным приятелям Александру Аристову и Марку Лейвикову, которые еще «до» успели остаться – один в Италии, второй – в Португалии, из которых в обозримом будущем не собираются возвращаться на родину.

У Лейвикова почти не осталось бизнеса в России, а Аристов передал все бразды правления своими, напротив, многочисленными активами мужьям дочери и внучек.

Не то…

Говорят, опыт челябинских чиновников (из расширенного ближнего круга губернатора), которым было дано задание поделить зоны отдыха региона в майские праздники и отдохнуть хотя бы пару дней на местных курортах, неутешителен для прогнозов по привлечению на летний сезон относительно состоятельных туристов.

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Как иронизирует инсайдер, по оценкам избалованных випов, «все невкусно, некомфортно и неинтересно», ценовые параметры завышены. Самая нейтральная оценка: «приблизизительно, как в Крыму».

Но, говорят, Текслер сам так считает, поэтому надеется на успешные переговоры с парой столичных строительных фирм, что уже к следующему сезону построят хотя бы одну зону отдыха «не хуже, чем в элитных поселках Подмосковья». Болтают, свои услуги предлагали Вайнштейны, но АЛТ отчего- то устранился от сотрудничества.

Внезапность, как главный критерий контроля

Говорят, что Текслер и Котова выработали общую стратегию, как бы им действительно облагородить вверенные территории, отучив глав (городов или районных администраций) заниматься «датскими» проектами и лакировать неприглядную действительность.

Они решили держать свои инспекционные поездки в секрете – только самые доверенные организаторы туров, якобы, будут в курсе этих блиц-поездок по проблемным участкам или проектам. Однако эксперты говорят, что это утопия: подобное невозможно просто в силу организации таких «проверок» – все-таки необходимо присутствие в инспектируемой зоне ответственного лица.

В одну воду трижды…

Говорят, что хлопоты влиятельной родни и.о. минздрава Дмитрия Тарасова не привели к нужному результату. Губернатор не хочет делать его очередным министром многострадального регионального здравоохранения. А столь симпатичный АЛТ главврач 3-й областной (называемой в народе «скорой помощью») отказался от министерской должности (по слухам, одна из причин: совсем не хочет взаимодействовать как министр с Ириной Гехт).

Поэтому на данный момент самой проходной кандидатурой на место ушедшего Семенова остается глава территориального ФОМС Агата Ткачева. Говорят, она однозначно согласится, потому что грядет реформирование ФОМС в сторону ограничения их полномочий.

Неспортивное о спорте

Болтают, что вскоре заменят и министра регионального спорта. Претендентов пока чуть не полдюжины, но все, если верить инсайдерам, «без харизмы», а губернатор поручил найти именно харизматичного руководителя.

Как говорят, личные пиар-консультанты убедили АЛТ, что ставку в нынешнее время – как вариант досуга, патриотического воспитания и пр. нужно сделать на спорт – и массовый, и профессиональный.

Заменить нельзя оставить

Говорят, что мэрия Че таки нашла замену одиозному главе Калининского района. Им, якобы уже по осени, станет замглавы Тракторозаводского района Евгений Малеев, ответственный за сферу ЖКХ. Ибо, несмотря на свое относительно свежее переизбрание, Сергей Колесник, как сплетничают в мэрии, остается большой проблемой Натальи Котовой.

Хотя сам Колесник чувствует себя очень уверенно на «обжитой» должности. Частично потому, что «закопал топор войны» с давним оппонентом – депутатом Гордумы Че Александром Галкиным. Закопал, правда, не просто так: «заклятые» друзья, вроде бы, организовали новый совместный бизнес.

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