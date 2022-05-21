На Южном Урале выпал снег

В горах Челябинской области выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 мая, в ряде районов Челябинской области выпал снег. Об этом жители региона рассказали в социальных сетях.

По словам южноуральцев, не слишком обычные для мая осадки выпали в районе озера Банное, в Верхнеуральском и Ашинском районах, в Усть-Катаве, Златоусте и Миассе.

«А на Банном уже и снеговиков лепить можно. Лето прошло. Все положили детям в лагеря теплые вещи?», – шутят в интернет-сообществе «Черное & Белое. Магнитогорск» жители региона.

«Миасс – дождь, Усть-Катав – дождь, где-то пролетает снег», – рассказывают южноуральцы в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск».

Напомним, ранее синоптики предупредили о заморозках в регионе в наступившие выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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