Автобусы на северо-западе Челябинска сменят маршрут

На северо-западе Челябинска временно изменятся маршруты автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок», в связи с проведением завтра, 22 мая, Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с 10:00 до 14:00 автобусы №8, №9, №16, №23, №31, №60с, №158к изменят схему своего движения.

Так, автобус №8 будет следовать по маршруту «Мамина – Бр. Кашириных – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Бр. Кашириных – Мамина».

№9 – Мамина – Комсомольский проспект – Чичерина – проспект Победы – Новоградский проспект – Петра Столыпина и Петра Столыпина – Татищева – проспект Радионова – Новоградский проспект – проспект Победы – Чичерина – Комсомольский проспект – Мамина.

№31 – ЧМК – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Бр. Кашириных – Чичерина – ЧМК.

Автобусы №16, №23, №60с будут следовать в объезд через Северо-Крымскую:

№16 – ЧМК – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – ЮУрГУ;

№23 – 47-й микрорайон – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Энтузиастов – Худякова – Доватора – Воровского – Блюхера – ТК Кольцо;

№60с – Сад «Вишневый» – Плотина – Худякова – Лесопарковая – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Чичерина -Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – сад Надежда.

В расписание маршрута №60с вносятся изменения на один день.

Автобус №158к будет следовать по маршруту «Микрорайон «Белый хутор» – Улица Академика Макеева».

Челябинцев призывают быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее стало известно о перекрытии движения на нескольких улицах города на время проведения забега.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»