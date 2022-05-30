Родители студентов Челябинского медицинского колледжа заявили о нарушениях в учебном заведении

Родители будущих фармацевтов обвинили руководство Челябинского медицинского колледжа в недостаточном сопровождении учебного процесса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в образовательном учреждении разгорается очередной скандал. Родитель одной из студенток учебного заведения обрушился на его руководство с достаточно эмоциональной критикой в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам челябинца, его дочь учится во втором корпусе колледжа, где готовят будущих фармацевтов. «Все, кто там учится, учатся платно, и стоимость такого обучения очень немала», – возмущается горожанин.

При этом сопровождение учебного процесса далеко от требований закона, уверен южноуралец. Как он рассказал в социальных сетях, в корпусе нет столовой, нет медицинского пункта и нет охраны. При этом на контакт с заказчиками обучения руководство учреждения идти отказывается, заявляет мужчина.

Родители уже пытались донести свои претензии до министерства здравоохранения Челябинской области, но их обращение попросту спустили обратно руководству колледжа, и ничего не поменялось, рассказал челябинец.

РИА «Новый День» направил в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области запрос с просьбой прокомментировать возникшую ситуацию.

Напомним, в прошлом году преподаватель колледжа Олеся Никонова рассказала общественности, что учебное заведение практически не имеет технических средств обучения, а профильные предметы в учебном заведении ведут педагоги, не отвечающие квалификационным требованиям. За критику ее уволили, но месяц назад Центральный районный суд Челябинска восстановил преподавателя в должности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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