Противники строительства в центре Челябинска отказались говорить с мэрией

На встрече чиновников мэрии Челябинска с противниками уплотнительной застройки центра города разгорелся скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два члена рабочей группы по вопросам уплотнительной застройки в районе института культуры отказались участвовать во второй встрече с представителями городских властей и покинули мэрию после того, как обнаружили в составе рабочей группы нового участника.

По словам инициаторов протеста против строительства, неожиданно для себя они увидели в списке представителей горожан Дмитрия Лебедева. Мужчина, действительно, живет в одном из домов квартала, где должны вырасти три новых многоэтажки. Но челябинец был помощником депутата городской Думы от «Единой России» Виталия Рыльских, и горожане, решившие, что у депутата есть интересы на их территории, не слишком ему доверяют.

Члены инициативной группы сочли, что в состав рабочей группы Лебедева включила городская администрация. Но мужчина предъявляет протокол собрания собственников жилья, подтверждающий его легитимность как переговорщика.

Несмотря на это, противники застройки намерены добиться созыва нового собрания собственников, а также направить коллективный протест в прокуратуру и губернатору Челябинской области против появления нового члена рабочей группы.

Напомним, 19 мая в Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу обновленных планов строительной компании «Магистр» по строительству в районе института культуры трех многоэтажек. Поводом для слушаний стало уменьшение площади застройки и этажности (с 14 до 9). Наиболее громкие протесты вызвал проект возведения пристроя к десятиэтажному жилому дому №47-в по улице Цвиллинга (оно именуется вставкой, но, согласно представленным документам, «тянет» на полноценный корпус). Хотя определенные претензии высказывались и по поводу двух других многоэтажек.

Жители десятиэтажки от нового соседства оказались не в восторге, как и их соседи по кварталу, ограниченному улицами Цвиллинга, Плеханова и Орджоникидзе.

Челябинцы настаивают: новое здание перегородит пожарный проезд, а дома в микрорайоне газифицированные и в большинстве своем старые – риск возгорания достаточно высок.

Кроме того, новые дома, уверены горожане, «посадят» на старые сети, нагрузка на которые и так велика. Например, жильцы девятиэтажного дома №53 по улице Цвиллинга жалуются, что на верхние этажи вода уже сейчас почти не доходит, а новый «сосед» и вовсе оставит их без водоснабжения.

Наконец, новостройки перекроют свет близлежащим домам, считают обитатели микрорайона. Плюс для строительства многоэтажек придется вырубить растущие во дворах деревья, а места для компенсационного озеленения не остается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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