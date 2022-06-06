Дело о вышке связи на Увильдах дошло до суда

Началось судебное разбирательство по делу о вышке сотовой связи на землях особо охраняемой природной территории «Озеро Увильды».
Как уже сообщал «Новый День», в октябре нынешнего года стало известно о конфликте в дачном товариществе. На одном из участков практически в центре территории ДНТ появилась опора BTS. Произошло это с разрешения собственника участка, но возмутило других членов товарищества.
Позже выяснилось, что участок, где собрались ставить вышку сотовой связи, расположен на землях лесфонда, а проект установки вышки не прошел государственную экспертизу, а был лишь согласован с минэкологии Челябинской области, что недостаточно. Кроме того, не был учтен запрет на работы с осуществлением сплошных рубок и уничтожением почвенного слоя.
В итоге ЧРОЭО «Экологический консалтинг» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с двумя исками: в одном требуется запретить эксплуатацию вышки связи, установленную с нарушением природоохранного законодательства об особо охраняемой природной территории; в другом – вернуть государству участок. К участию в деле планируется привлечь Департамент лесного хозяйства РФ по Уральскому округу.
Иски приняты к производству. Судебное заседание назначено на 20 июля.
Челябинск, Павел Зварзин
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