Еще на трех пляжах Челябинска запретили купание

Треть пляжей Челябинска оказались непригодны для купания.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, три проблемных муниципальных пляжа выявили в ходе исследования в мае 2022 года.

«По результатам проведенных в мае 2022 года лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляж «Шершневский»), озера Первое (пляж «Первоозерный») и озера Смолино (пляж «Смолинский») не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», – уточнили в надзорном ведомстве.

17 мая главный государственный санитарный врач Челябинской области направил городским властям предписание о мероприятиях по улучшению санитарного состояния. Однако по состоянию на 6 июня региональное управление Роспотребнадзора не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам по проблемным водным объектам. Поэтому купание на этих трех пляжах до сих пор запрещено.

Таким образом, на сегодня из 18 пляжей Челябинска купаться можно лишь на 12: на трех купание не предполагалось изначально, еще три не получили разрешения Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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