Коррекция с оглядкой: снижение цен в магазинах предпочитают проводить под видом промо-акций

Вернуть покупателей в магазины торговые сети пытаются с помощью акций.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в российских магазинах продолжается рост доли скидок на потребительские товары. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report.

Возвращаться к акциям торговый сети начали ближе к концу апреля. Одними из побудительных причин для них стали отток покупателей и ограниченный срок годности некоторых товаров.

Теперь не прочь вернуться к скидкам и производители. Хотя уровень запромотированности сектора все еще далек от докризисных значений, отмечают авторы канала. Так, в середине мая доля продаж по промо составила 37,6% против 31% на пике падения. Среди собственных торговых марок ритейлеров она традиционно меньше – 23% против минимума в 16%.

До февральского падения доля продаж по скидкам среди брендированных товаров составляла около 50%, а среди СТМ – 30% – 40%.

Интересно, что производители, решившие вернуться к скидкам, снижают цены на 5% -10% больше, чем годом ранее.

При этом скидки, как правило, готовы предлагать только компании с высокой рентабельностью: для них это возможность увеличить свою долю на рынке. Как отмечают авторы канала, чаще всего это те игроки, кто смог увеличить отпускные цены в кризис. Но вместо того, чтобы просто откатить цены назад, они представляют фактическое снижение стоимости временной промо-акцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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