Топ-менеджеру одного из ведущих поставщиков южноуральского минздрава предъявили обвинение

В Челябинской области директору коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве при закупке медицинского оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, директору коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве, а также подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

Напомним, генерального директора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву задержали в конце прошлой недели. По данным следствия, в 2020 году челябинка поставила в больницы региона томографы по завышенной стоимости. По расчетам следователей, ущерб превысил 85 миллионов рублей. По ходатайству следователя СК арестовано имущество топ-менеджера на эту сумму.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее бывшему заместителю регионального министра здравоохранения, причастному к проведению этой закупки предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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