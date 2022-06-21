Власти Троицка остались без подрядчика для благоустройства «ретрофутуристической легенды»

В Троицке не смогли найти подрядчика для завершения многострадального проекта, победившего на форуме малых городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неудачей закончилась попытка провести электронный аукцион по выбору подрядчика для завершения проекта благоустройства парка культуры и отдыха имени Н.Д. Томина в Троицке: желающих принять участие в торгах не нашлось.

Это не первая осечка в работе над проектом. Напомним, парк является одним из популярных мест отдыха. Его благоустройство было анонсировано еще в феврале 2020 года, когда проект реконструкции стал победителем проходившего в Тюмени форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в категории «Малые города от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно», получив 90 миллионов рублей на его реализацию.

Троицкие архитекторы предложили реализовать «ретрофутуристичную легенду парка», попытавшись представить, каким могли представлять себе троичане конца XIX века свой город через 200 лет.

Согласно проекту, через весь парк должна была протянуться велодорожка. Так же здесь планировалось разместить площадки для баскетбола, мини-футбола, воркаута и других видов спорта. В центре парка предложили создать футуристический туман-фонтан «Кони в тумане» и театральную площадь.

Кроме того, на территории преображенного общественного пространства планировалось разбить вишневый сад, разместить амфитеатр, беседки, шезлонги и террасы.

Весь объем работ власти города предварительно оценили в 288 миллионов рублей. Начать их планировалось в мае и закончить до 31 октября 2021 года. Однако с самого начала реализация проекта не заладилась.

Первый аукцион должен был пройти в декабре 2020 года. Но единственную компанию, подавшую заявку на участие, конкурсная комиссия сочла не отвечающей условиям, признав торги не состоявшимися. Вторая попытка, намеченная на январь 2021 года, также провалилась: на сей раз не было подано ни одной заявки.

Лишь с третьего раза, в феврале 2021 года удалось найти подрядчика. Московская компания «Авиапромстрой» согласилась взяться за проект, снизив начальную цены всего на 4% – до 277,3 миллиона рублей. Как и в начальной документации, начать работы планировалось в мае, а закончить – до 31 октября 2021 года.

Потом срок контракта продлили до конца июля 2022 года. Однако к июню подрядчик выполнил лишь 46,4% от общего объема работ. В итоге с компанией расторгли контракт, начав поиск нового подрядчика.

Аукцион на право заключения контракта по завершению благоустройства парка имени Томина с начальной ценой 148,5 миллиона рублей мэрия решила провести также в июне этого года. Прием заявок должен был закончиться 14 июня. Но ни одной заявки так и не было подано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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