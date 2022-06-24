Южный Урал оказался на пороге рыбоводческой катастрофы

Бездействие чиновников и отсутствие контроля за водными ресурсами может обернуться катастофой. Об этом заявил руководитель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открывшийся в Челябинске сегодня, 24 июня, Водный форум продолжает обрастать скандалами.

Напомним, ранее об отказе в участии в мероприятии сообщила известная общественница Надежда Вертяховская. Сегодня аналогичную историю агентству рассказал руководитель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев.

Общественник тоже подал заявку на участие. И так же, как челябинка, поначалу получил приглашение. Но в последний момент его поставили в известность, что выступить с докладом он не сможет, так как для него времени в регламенте просто не хватило.

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Между тем, проблема, о которой собирался рассказать представитель рыболовов-любителей, крайне важна, настаивает южноуралец.

«Состояние водных объектов Челябинской области на сегодняшний день плачевно, –говорит Михаил Аакатьев. – Основной проблемой является бездействие правительства Челябинской области. Скажете, что правительство Челябинской области не знало о том, что наступает маловодный период и происходит снижение объемов запасов воды в регионе? Челябинский центр гидрометрологии говорит об этом с 2016 года».

При маловодности в озерах возрастает вероятность заморных явлений. Об этом предупреждало Росрыболовство, напоминает общественник. «Рыбацкий комитет на протяжении трех лет подряд говорит об этой проблеме и предлагает различные варианты решений. Начиная с установления реального контроля за водозабором и водопотреблением. Заканчивая обеспечением муниципалитетов оборудованием по аэрации и очистке водных объектов. В ответ – формальные отписки: это, мол, не наше дело, мол, законы у нас такие, в Москве не выделяют денег на эти мероприятия...»

В итоге контроля за забором воды из водоемов Челябинской области фактически не ведется. Учета воздействия существующих объемов на ихтиофауну этих же водоемов просто не проводилось, отмечает южноуралец.

«Вопросы сохранения водных ресурсов похоронены в угоду коммерческим интересам. Навязывание чиновниками собственного мнения и собственной трактовки законодательства вместо прямого его исполнения привело к тому, что искусственно выращиваемой рыбы в области так и не появилось. Вместо этого стали массово истребляться естественные рыбные запасы наших озер. Рыбы тупо стало не хватать», – перечисляет челябинец проблемы.

Как результате – социальные конфликты коммерсантов с сельским населением и рост цен на рыбную продукцию.

«У нас все понимают, что до 90% рыбной продукции, продаваемой на прилавках – нелегально выловленная рыба или рыба, не прошедшая ветеринарный контроль. Все ведомства признали наличие этого беспредела. Однако все пытаются откреститься от действий по наведению порядка. Министерство экологии отправляет в министерство сельского хозяйства, министерство сельского хозяйств отправляет в Росрыболовство, Росрыболовство в Россельхознадзор, Россельхознадзор обратно в министерство экологии. Все, круг замкнулся», – возмущается общественник.

Необходимо в срочном порядке создать эффективный, межведомственный, согласованный и постоянный контроль за водозабором и водопотреблением, контроль за рыболовством и производством рыбной продукции, настаивает южноуралец. Перейти к процессу прогнозирования и предупреждения ситуации, вместо процесса констатации фактов. Разработать научно обоснованное распределение объемов забора водных ресурсов с привлечением специалистов рыбохозяйственной отрасли.

Немаловажно привлечь к решению проблемы общественность. «Необходимо дать возможность всем общественникам, повторюсь – именно всем – проявлять инициативу и работать по мониторингу ситуации, выявлению фактов нарушений экологического законодательства. Возможности общественников в этой деятельности практически безграничны», – подчеркивает представитель рыболовов.

Необходимо срочно помочь муниципалитетам в оборудовании по аэрации и очистке водоемов, настаивает он в очередной раз. Наконец, нужно дать возможность сельским жителям самостоятельно ухаживать за водоемами, на берегу которых они живут.

«В Челябинской области огромные проблемы с воздухом. Все об этом знают. К этой проблеме в ближайшие годы может прибавится катастрофа на наших озерах. Возможно, что спасать тогда будет уже нечего», – предупреждает Акатьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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