И вот опять: челябинцев в очередной раз решили осчастливить «шумозащитными экранами»

Мэрия Челябинска вернулась к идее спрятать за забором частный сектор вдоль гостевых маршрутов.

Напомним, такая идея возникла накануне саммитов ШОС и БРИКС в 2019 году – несмотря на то, что у областных и городских властей было несколько лет, чтобы подготовиться к столь значимому событию и привести столицу региона в порядок, за год до саммитов город мало чем отличался от того, что был на старте всей этой кутерьмы. Поэтому чиновники придумали, как решить вопрос по-быстрому и облагородить хотя бы гостевые маршруты, – спрятать «неприглядные сараюшки» за трехметровыми глухими заборами. Челябинцы возмутились и потребовали не превращать город в гетто.

Те, кто возмущался громче всех, смогли отстоять своре пространство и отбиться от сплошного озаборивания: власти отказались от установки экранов на улице Братьев Кашириных, а также на участке от Университетской набережной до поселка Мелькомбинат-2.

И вот теперь к этой идее решили вернуться. Но по-тихому – без широкого обсуждения. Так, жители проспекта Комарова узнали об этом только вчера, когда представители администрации Тракторозаводского района во главе с замглавы Евгением Малеев пришли в один из домов «поговорить о заборе».

Оказалось, что мэрия вновь собирается поставить сплошное ограждение на участке от улицы Завалишина до дома №106 по проспекту Комарова. Правда, на этот раз не трехметровые экраны, а деревянные, напоминающие горизонтальные жалюзи, заборы высотой 1,5 – 1,8 метра.

Обитателям окрестностей это не понравилось, и они устроили импровизированное собрание. Чиновникам пришлось несладко – жители были настроены неблагосклонно и задавали неудобные вопросы: «Вы хотите нас спрятать от гостевой трассы – мы такие ущербные?» «Почему бы вам не посадить здесь деревья?»

«Зачем деревья?» – удивился Малеев.

«А зачем забор?» – парировали горожане.

«Защитить вас от шума», – попытался проявить заботу чиновник. Но вместо благодарности услышал: «Нам шум не мешает!» На вопрос, кто из жителей проспекта Комарова жаловался на шум и просил защитить его забором, Малеев предпочел не отвечать.

«Они нас спрашивают о заборе, мы говорим: «Нет!», а они в ответ: «Подождите, у вас нет аргументов!» Как нет?! Мы и Текслеру писали, почему мы выступаем против, – возмутились местные жители, продемонстрировав копии соответствующих документов. – Заборы – это мусор, криминальная обстановка. В конце концов, к нашим домам ни пожарная, ни скорая, ни ассенизаторские машины подъехать не смогут».

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«Они хотят однообразия? Так мы не против. Несколько лет назад потребовали, чтобы все заборы в полисадниках и ворота были синими – мы покрасили. Хотят заборы? Пусть сделают нам всем одинаковые ограждения дворов – как в Казани. А жить в загоне мы не хотим».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители просят, чтобы им облагородили аллею вдоль их домов – посадили молодые деревья или хотя бы кизильник, поставили скамейки: «У нас много пожилых людей, – говорят они. – До магазина идти далеко, а присесть негде».

Но замглавы Тракторозаводского района обсуждать желания жителей был не настроен. Он вообще был не очень разговорчив, зато много ходил туда-сюда (довольно быстро), предоставив право общаться с населением сопровождавшим его женщинам. Те заявляли, что не уполномочены давать комментарии, и спешили вслед за начальником, а за ними – горожане (в основном, пожилые люди), пытавшиеся получить ответы на свои вопросы. Например, собираются ли для установки забора вырубать оставшиеся деревья? Чиновники не отвечали.

А жители вспоминали, что 3 года назад для установки забора деревья вырубали, а еще вырыли ямы под опоры, да так и бросили, не закопав. И в одну из ям провалился ребенок.

И еще выяснилось, что на этом участке в домах нет газа и водопровода, дома отапливают дровами и углем. Но вместо того, чтобы решить эти проблемы, власти собираются потратить кучу денег на никому не нужный забор – так проще и дешевле. Кстати, сумму, выделенную на озаборивание проспекта Комарова ни Малеев, ни сопровождавшие его дамы не озвучили, отправив всех интересующихся в администрацию города: мол, сейчас подъедут сотрудники комитета дорожного хозяйства – у них и спрашивайте.

И действительно, какая-то машина подъехала: в сидящих в ней мужчинах горожане даже признали каких-то чиновников. Но те, увидев возмущенных горожан, из машины не вышли и поспешили уехать.

«Пусть у себя в квартирах заборы устанавливают! Или администрацию огородят», – резюмировали жители.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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