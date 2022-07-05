Челябинцы подрались в магазине из-за булки

Попытка поговорить с администратором супермаркета закончилась для южноуральца сотрясением мозга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция Челябинска возбудила административное производство по факту нанесения побоев посетителю одного из магазинов известной торговой сети.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Чичерина на северо-западе областного центра. Как рассказал пострадавший горожанин, он купил в этом магазине булочку. Но придя домой обнаружил неприятный сюрприз: изделие оказалось некачественным.

«Сын разломил булку, а там слизь какая-то, неприятный запах, – цитирует челябинца 74.ru. – Я пошел в магазин, чтобы поговорить о качестве булки с администратором. Тот рассказал мне про регламенты и вызвал своих родственников».

Разговор с родственниками сразу не задался. Начало конфликта успела снять на свой смартфон супруга пострадавшего. «Я сейчас тебя нафиг сломаю! – говорит на видео неизвестный мужчина, обращаясь к челябинцу. – Я заступаюсь за своих, это наши люди: у меня здесь брат работает и сестра. А ты их каждый день обижаешь». Далее неизвестный обвиняет южноуральца в том, что тот не первый раз приходит в магазин пьяным и начинает предъявлять претензии сотрудникам. Хотя горожанин утверждает: в день конфликта он был трезв.

В итоге, как рассказывает челябинец, «родственник» завязал драку. Началась она в торговом зале, переместившись через какое-то время на крыльцо, где на недвольного покупателя набросился еще один мужчина. При этом охрана супермаркета, как утверждает горожанин, в инцидент предпочла не вмешиваться, даже после того, как у его жены нападавшие попытались отнять телефон.

Закончилось все визитом в больницу, где у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение головного мозга. Горожанин обратился с заявлением в полицию.

Обсуждая историю в соцсетях, горожане отмечают, что ситуация «тянет на уголовку», но пока возбуждено лишь административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Напомним, в июне в одном из сетевых магазинов в Ленинском районе областного центра ссора покупателей переросла в поножовщину со стрельбой. Один человек погиб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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