В минздраве прокомментировали призыв пожертвовать краску на ремонт роддома в Еманжелинске

В правительстве Челябинской области высказались по поводу объявления о сборе пожертвований на ремонт роддома Еманжелинска.

Как уже сообщил «Новый День», объявление с просьбой помочь с материалами и выполнением работ появилось на минувшей неделе в одном из пабликов Еманжелинска.

«Просим неравнодушных жителей города оказать посильную материальную помощь в приобретении краски, кистей, валиков. Может, найдутся люди, которые захотят участвовать в ремонте, будем всем рады», – написали авторы обращения. Многих жителей Еманжелинска возмутила подобная просьба.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области информацию о сборе пожертвований опровергли. «Здание, в котором расположено родильное отделение городской больницы №1 Еманжелинск построено в 1952 году. Капитальный ремонт в отделении не проводился, однако выполняются косметические ремонты. С 4 июля родильное отделение ГБ№1 Еманжелинска закрылось на плановую ежегодную санитарную обработку и текущий ремонт. Все мероприятия в отделении проводятся силами штатных сотрудников медицинской организации, допущенных до данных видов работ. Все необходимые материалы для проведения работ приобретены за счет средств больницы. Информация опубликованная в соцсетях не соответствует действительности», – заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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