В Роспотребнадзоре продлили запрет на купание на пляжах Челябинска

На четырех муниципальных пляжах в Челябинске купание запрещено.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, вода на них не соответствует санитарным нормативом.

«По результатам проведенных в июне 2022 года лабораторных исследований воды водных объектов в местах купания населения, качество воды озера Смолино (пляж «Смолинский») и Шершневского водохранилища («Городской пляж» и пляж «Шершневский») не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды озера Первое (пляж «Первоозерный») не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», заявили в ведомстве.

Челябинцам напомнили, что купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания (ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии).

Напомним, о запрете купания на четырех муниципальных пляжах Челябинска в Роспотребнадзоре заявили в начале июня.

Всего в областном центре действует 18 пляжей, из них 9 муниципальных. На 6 из них купание запрещено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»