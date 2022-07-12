В уральском интернате умер подросток. Власти начали проверку

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти подростка-инвалида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на минувшей неделе в Троицком центре содействия семейному воспитанию.

Ночью 7 июля здесь обнаружили без признаков жизни 16-летнего воспитанника интерната. Известно, что в учреждение он поступил в декабре прошлого года.

По информации руководства интерната, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. «В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть», – заявили в министерстве социальных отношении Челябинской области.

Проверку по факту смерти юноши начали СКР и прокуратура. Со своей стороны, региональный минсоц проведет собственную служебную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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