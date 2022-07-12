Мать погибшего в Троицке подростка обвинила персонал интерната в жестоком обращении

В Челябинской области стали известны шокирующие подробности содержания в спецучреждении ребенка-инвалида.

Как уже сообщал «Новый День», 16-летний подопечный Троицкого центра содействия семейному воспитанию умер ночью 7 июля.

По словам руководства специализированного учреждения, когда юноша ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, ему попытались оказать первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Но спасти подростка не удалось.

Мать погибшего официальным комментариям не верит и требует возбудить уголовные дела по факту смерти ребенка, а также о жестоком обращении с детьми.

Женщина отмечает множество нестыковок в произошедшем. «Отбой в интернате в 22:00, смерть констатирована в 21:30. При этом они говорят, что скорая к ним ехала 10 минут, потом 30 минут проводила реанимационные мероприятия. Тогда во сколько он лег и перестал дышать? В 20:30? Они говорят, что сын лег спать одним из первых. Пока медсестра укладывала других детей, она заметила, что он не дышит. В половине девятого вечера? А отбой в интернате в 22 часа! Если он в группе был не один и воспитатель стала укладывать других детей, почему она это начала делать так рано? А если он лег раньше, то почему? Видимо, было какое-то особое состояние, раз он лег раньше?» – задается вопросами мать погибшего.

Результатов экспертизы о причине смерти пока нет. Но по предварительному заключению эксперта, делавшего вскрытие, содержимое желудка оказалось в легких. «Я разговаривала со своим врачом, – цитирует мать 74.ru. – Он предполагает, что ребенка могло вырвать, и он захлебнулся рвотными массами. При приеме психотропных препаратов, которые пил ребенок по назначению врача, возможно побочное действие даже при малейшем усилении дозировки – тошнота, рвота. А я буквально неделю назад разговаривала с врачом-психиатром, она сказала, что сын опять стал плохо спать, и ему будут корректировать лечение, увеличивать дозировку препарата. Тут могли просто недоглядеть, это могла быть какая-то халатность, что-то еще».

Кроме того, мать погибшего рассказывает, что персонал учреждения допускал жестокое обращение со своими подопечными. Так, в мае при плановом обследовании в больнице в Уфе, врачи обнаружили у него на теле следы побоев, волосы на затылке у подростка оказались стерты. А за пару недель до этого юноша рассказал ей, что для усмирения и в качестве наказания пациентов привязывают к железной кровати.

После этого женщина обратилась в СКР с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения. 22 июня, вернув ребенка из клиники в интернат, она поставила в известность о своем обращении в силовое ведомство сотрудницу учреждения. 7 июля подросток умер.

Проверки по факту смерти юноши начали прокуратура и следственный комитет. Выездную проверку готовит министерство социальных отношений Челябинской области, в чьем ведении находится интернат.

В учреждении факты жестокого обращения с воспитанниками категорически отрицают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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