Мэрия Магнитогорска предъявила претензии семье экс-губернатора

Администрация Магнитогорска намерена войти в реестр кредиторов АО «Производственное объединение «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия подала в Арбитражный суд Челябинской области два иска о взыскании с компании задолженности по договорам аренды земельных участков в размере 400 тыс рублей.

Один из участков находится между Челябинским трактом и прудом Новостройка: на площади более 35 гектаров расположено несколько зданий, в одном из которых в свое время располагался филиал ПО «Монтажник». Аренду за землю не платили с января по март 2020 года.

На втором участке (в районе перекрестка улиц Луговой и Электросети) расположена автостоянка. Аренду не платили с января 2019 года по март 2020 года включительно.

Иски начнут рассматривать в сентябре.

Отметим, что мэрия Магнитогорска не первый раз выдвигает претензии семье Дубровского. Так, в конце 2020 года администрация уже обращалась в суд, требуя чтобы ПО «Монтажник» выплатило долг в размере более 520 тысяч рублей. Тога речь тоже шла о невыплаченной аренде.

Напомним, в 2020-м году семья Дубровского начала процедуру банкротства ПО «Монтажник», которым владела с 2018 года, при этом сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Сразу после этого сын Дубровского Александр объявил себя банкротом, заявив о долгах свыше 274 млн рублей.

В октябре 2021-го Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки и наложил ареста на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму 73,4 млн рублей – это деньги, перечисленные компанией на личные счета Дубровского с июля 2019 года по май 2020-го.

В январе текущего года Дубровского-младшего признали банкротом, и теперь он лично за долги ПО «Монтажник» не отвечает.

Между тем, другие члены семьи начали подавать иски о включении их в реестр кредиторов, предъявляя различные финансовые претензии. Эксперты полагают, что таким образом семья пытается сохранить состояние.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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